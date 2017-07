¿Cómo es posible que no se valoren los estudios de miles de españoles? ¿Cómo es posible que tantos, bien formados, y en muchos casos esforzados españoles no encuentren trabajo en aquello para lo que se prepararon? Mientras en Vietnam los niños de 8 años tienen clases de programación, nosotros debatimos si los deberes son necesarios. Nuestro sistema educativo no sabe reaccionar a los nuevos tiempos.