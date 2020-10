Ese joven positivo por ir de botellón me llama llorando: su padre está en la UVI

He hablado personalmente con un joven de este tema, y me dice que no puede dejar de divertirse , que es joven, y tiene que vivir. ¡Le he contestado que si para que él viva tienen que morir otros! Solo me contesta que le da igual, mientras no sea de su familia quien esté enfermo. Este mismo joven, me ha llamado hace poco, para decirme que ha salido de botellón y ha dado positivo en Covid-19. Pero que le da igual. A los pocos días me vuelve a llamar, llorando, que su padre está en la UVI, con Covid. Que qué hace. Le contesto:"Ahora, rezar".