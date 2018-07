Escribiendo un emulador de Game Boy desde cero [ENG]  

Siempre he querido escribir un emulador desde cero, pero me he resistido durante mucho tiempo porque es probablemente el proyecto de programación más avanzado que he querido hacer. Escoger un sistema para emular no es una opción fácil; el primer proyecto estándar de emulador parece ser un emulador CHIP-8. Así que después de leer mucha documentación, decidí escribir un emulador de Game Boy minimalista, sin soporte para mapeadores personalizados o sonido, al que llamé proyecto Cinoop.