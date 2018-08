Escalofriantes mensajes del maltratador y coautor del 17A

Driss Oukabir no ahorraba en sadismo al dirigirse a su novia "Ya verás puta. Es lo que quieres: siempre amargarme y estar así. Es que te lo juro por mi madre que te arrancaba los ojos y las orejas a mordiscos porque estoy harto. Me suda la polla todo", "Tú quieres que vuelva ahora y te parta el cuello". Las amenazas de muerte a su pareja llegaron a ser habituales: "Ya te he dicho lo que va a pasar contigo. Tú en el cementerio y yo en la cárcel", "Te aviso, hoy no aparezcas por casa, por aquí. "