Escalada de violencia de la guerra de los taxistas contra Uber y Free Now

Aparece un vídeo en el que se aprecia un taxi incendiado en el que alguien pintó con un aerosol en el capó las letras de Uber. La guerra que muchos taxistas de Barcelona mantienen contra las plataformas digitales de Uber y Free Now se recrudece. Y hoy mismo no cesa de circular varios vídeos en los que aparece un taxi en llamas. En realidad se trata de una guerra civil, de una guerra civil entre taxistas, entre aquellos que decidieron bajarse las aplicaciones de Uber y de Free Now para conseguir así más clientes.