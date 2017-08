"Es un circo, no boxeo"

“No, no voy a verlo”. La sentencia es firme, no ofrece dudas. Mientras millones de personas en todo el planeta estarán delante del televisor sin pestañear, Javier Castillejo no prestará la más mínima atención al enfrentamiento entre Floyd Mayweather y Conor McGregor. “Eso no es boxeo”, subraya en conversación con El Confidencial una de las grandes referencias del mundo de los guantes.