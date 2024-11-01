Es su Mona Lisa [Eng]  

¿Qué instituciones, además del Louvre, consideran que es su “Mona Lisa”? ¿Sabías que solo hay un cuadro de Leonardo da Vinci expuesto en Estados Unidos? Se trata del retrato de una adolescente llamada Ginevra de' Benci, una aristócrata florentina, posiblemente encargado para su boda. Y es uno de los cuatro únicos retratos de mujeres que pintó Leonardo. El más famoso, por supuesto, es la Mona Lisa. Existe una curiosa historia sobre cómo el cuadro fue trasladado desde el Castillo de Liechtenstein hasta Washington en el equipaje de mano.