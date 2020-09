Los errores ortográficos atacan: que alguien llame al profesor don Pardino

El de don Pardino es todo un homenaje a los tebeos clásicos españoles y sus grandes viñetistas, Ibáñez, Vázquez y Raf.en particular, a los que califica como sus referentes, pero también a todos los dibujantes de la época de Bruguera. «En este tebeo, don Pardino es como un Mortadelo, un Anacleto o un Sir Tim O’Theo lingüístico. La estructura episódica también es propia de Ibáñez. Y el hecho de que prácticamente en cada página pase algo, un gag que mantiene al lector atento, también es típico de él. Me diferencio en que no hay peleas y mamporros»