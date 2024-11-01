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Errores que arruinan el pensamiento de la gente inteligente

Errores que arruinan el pensamiento de la gente inteligente  

Hay hábitos comunes en los que es muy fácil caer y que pueden sabotear por completo tu progreso como filósofo.

| etiquetas: inteligencia , sesgos cognitivos , filosofía , pensamiento
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1 comentarios
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skaworld #1 skaworld
El hábito mas popular de la filosofia siempre ha sido el de Tomás de Aquino.

Ya cierro yo...
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menéame