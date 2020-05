¿Por qué es un error usar herramientas de Google? Un post más técnico que ideológico | XarxaTIC

No me gusta Google. Me parece indecente que, obviando ciertas cosas, haya docentes que se hayan convertido en voceros de la multinacional. Da mucho asco ver como, curiosamente, se defienden las bondades de ese ecosistema, obviando lo que se esconde tras la gratuidad del producto (datos y más datos de alumnos que, supuestamente -hay denuncias y no pocas- se están vendiendo a terceros). Y ya cuando algunos justifican su uso bajo el hecho de que su alumnado ya tiene móvil y está vendiendo los datos a esa multinacional, siento auténtica vergüenza d