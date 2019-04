De error en error: el mito de Iván Redondo, gurú de Sánchez, se tambalea por la gestión de los debates

La decisión de la Junta Electoral Central de impedir el debate con Vox sorprendió a todos, pero a quien no debería haber sorprendido era a los socialistas, que se pusieron en el foco al no aceptar más debate que ese y tardar más de un mes en decidirse. Nadie en el equipo de campaña del PSOE había podido imaginar que este órgano, encargado de velar por que las reglas de juego son iguales para todos, podría decirle a un medio privado a quién puede o no invitar a un debate televisado.