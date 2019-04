"Un error de concepto que me ha enamorado"

"Califico a los Tesla como «errores de concepto». No sólo a los Tesla. Califico como errores de concepto (con la tecnología actual) a todos los coches de baterías grandes. Dicho esto, confieso que el Model 3, con ese error de concepto, tiene muchas cualidades para que te enamores de él. Yo no sé si me he enamorado, pero al menos sí sé que algunas cosas del coche me gustan mucho. Hay otras que no me gustan nada." (Prueba del Tesla Model 3).