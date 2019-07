Erdogan: "A quienes estén del lado de Israel: que sepan todos que estamos en contra de ellos"

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, aseguró este sábado que Ankara no va a tolerar "el terror estatal" que Israel lleva a cabo en Palestina, y destacó que su país también hará frente a las acciones de los socios de los israelíes. "A quienes estén del lado de Israel: que sepan todos que estamos en contra de ellos", declaró el mandatario turco, citado por Press TV. En ese contexto, Erdogan precisó que Ankara "no aprueba el silencio sobre el terror estatal que Israel descaradamente lleva a cabo en Palestina". No es la primera vez qu