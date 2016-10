Erdogan no aceptará órdenes de Irak sobre las tropas turcas allí desplegadas

14 meneos 22 clics

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, aseguró hoy que no aceptará "órdenes" del Gobierno iraquí en relación a las tropas turcas desplegadas cerca de la ciudad de Mosul y recordó que fue Bagdad quien reclamó la presencia de esos soldados. El político islamista señaló que fue el primer ministro iraquí, Haidar al Abadi, quien hizo esa petición y criticó que ahora reclame la retirada de esas mismas tropas."Ahora no está diciendo que nos vayamos, pero el Ejército turco no ha perdido tanto prestigio como para aceptar órdenes tuyas"