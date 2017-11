ERC y PDeCAT admiten en el Congreso que no hay una mayoría social para la independencia

Los portavoces del PDeCAT y de ERC, Carles Campuzano y Joan Tardà respectivamente, han admitido este martes en el Congreso que en Catalunya no hay una mayoría social para una declaración de independencia. Campuzano ha señalado que "van a necesitar más tiempo para reforzar las mayorías sociales" Tardà ha añadido: "No somos independientes porque no hay una mayoría de catalanes que lo haya decidido". El dirigente de ERC ha remachado que "estas elecciones se tienen que convertir en una oportunidad para alcanzar una mayoría que supere el 50%".