Presidente del PP de Álava tilda a organizadores del Orgullo de sectarios

Iñaki Oyarzabal, presidente del PP en Álava, ha cargado duramente contra los organizadores del Orgullo por impedir al PP y a Ciudadanos tener representación oficial por no firmar el decálogo en el que se debían comprometer a no apoyarse en Vox para gobernar. "Son una panda de sectarios", ha asegurado en Twitter. "Tienen fobia al pensamiento libre, pero no salimos de un armario para que ahora dejemos que nos metan en otro", ha subrayado. "Que les den".