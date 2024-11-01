La eólica marina flotante necesita un impulso político para su desarrollo comercial

La eólica marina flotante corre el riesgo de quedarse atrapada en una fase previa a la comercialización sin una acción política coordinada, según un nuevo libro blanco de la Global Offshore Wind Alliance (GOWA) y Carbon Trust.

El informe señala que la eólica marina flotante ha superado la fase de demostración técnica, pero aún está lejos de alcanzar la escala comercial necesaria para cumplir los objetivos energéticos y climáticos. Solo hay 278 MW operativos en todo el mundo en 15 proyectos, mientras que los objetivos eran superar los 40.000 MW