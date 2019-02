Entrevista sobre Venezuela al economista marxista Manuel Sutherland

El economista marxista Manuel Sutherland, que dirige el Centro de Investigación y Formación Obrera de Caracas, lleva años analizando el proceso que ha desembocado en esta situación. "Quisiera dejar claro que este proceso no tiene nada que ver con el socialismo ni con una revolución. Aquí no ha fracasado ni el socialismo, ni la revolución, ni un proyecto emancipador, sino un gobierno militarista que desarrolló un populismo clientelar lumpen, que no tiene nada que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas o del potencial industrial".