Entrevista a Serigne Mbaye: "Monasterio ha firmado cosas sin tener el título de arquitecta, ¿de qué ilegalidad me habla?"

Pensé que la investidura iba a ser más interesante. No traen propuestas. Vox siempre mueve ese discurso. No tiene programa. Solo alimenta el odio para conseguir votos. Son incapaces de dar un discurso de la realidad del país. Monasterio ha firmado cosas sin tener el título de arquitecta, ¿de qué ilegalidad me habla? Entrar en España sin papeles no es un delito, es una falta administrativa. No pueden engañar así a la gente. Lo que hay que hacer es señalar los problemas de los madrileños y ver qué es lo que necesitan. Empleo, sanidad, recursos.