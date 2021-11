Entrevista con Raúl Ruiz: Ex-futbolista y comentarista de fútbol tras encandilar a Michael Robinson

"Uno de esos malabarismos lo hizo en Girona, de donde estaba decidido a marcharse. Sin embargo, un directivo lo convenció. "Él me dejó un piso suyo y me pareció bien porque así no tenía gastos. A cambio, me pidió un favor: que le rellenara quinielas todas las semanas. Me pareció un trato cojonudo hasta que pasé por su oficina para recoger las primeras que tuve que hacer; eran 3.700 a la semana. Además, eran de cuatro columnas. Me las llevaba a todos lados y las iba haciendo. Se dejaba alrededor de 300.000 pesetas (1.800 euros) a la semana".