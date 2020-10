Entrevista a Patricia Arce, la nueva senadora socialista de Bolivia que resistió el terror del golpe de estado

Enrevista a Patricia Arce, nueva senadora boliviana: (...)Supimos que una turba estaba viniendo, de estos mal llamados “Resistencia Juvenil Cochala”. Y empezaron a gritar, la gente que trabajaba en la alcaldía, que estaban quemando la alcaldía. Y nosotros, bueno, saqué a toda la gente de la alcaldía. Y cuando yo salía, una turba me agarró, y me golpearon, me pegaron, me rociaron con aceite, con gasolina, con pintura roja, y me cortaron el cabello. Me hicieron caminar casi unos siete kilometros, descalza. Todo el trayecto me andaban pegando.