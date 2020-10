Meghan Daum es ensayista y periodista. Entre sus libros está The problem with everything: my journey through the new culture wars, un ensayo brillante que combina el análisis, la autobiografía y la polémica, y que estudia asuntos como el feminismo de cuarta ola, las diferencias de visión entre generaciones, el ascenso de la sensibilidad woke y la cultura de la cancelación.