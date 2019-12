Entrevista exclusiva a Elon Musk

Elon Musk me cita en su casa de Los Ángeles. Un cambio de última hora en su agenda provoca que le tenga que entrevistar en lo que llama “descansos de genialidad”, breves momentos en los que se sienta y deja de crear. Así me lo explica mientras saco el cuaderno: El cerebro es un músculo, hijo. Y yo lo tengo tan ejercitado que ya me pega en la parte superior del hígado. No me lo invento, me lo dijo el endocrino de Steve Jobs. De vez en cuando tengo que dejar de pensar o podría sufrir un fallo multiorgánico.