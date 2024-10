"Entre Mazón en chaleco y el Borbón en traje de faena, todos salvados": el papelón de los políticos con la DANA

Y tras los esfuerzos de los servicios de emergencia, no podría faltar el show de los políticos, con Carlos Mazón y otros poniéndose el chalequito como si fueran a quitar escombros con sus propias manos, el rey Felipe VI disfrazado de Maverick en Top Gun, preparado por si tiene coger el caza y bombardear algo, o el mismísimo Juan Manuel Moreno Bonilla con una preciosa chaqueta reflectante señalando al horizonte. Y por si éramos pocos, llegó Alberto Núñez Feijóo para supervisar. Y cuidado, que no se pone al mando porque no quiere