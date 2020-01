Entrar al trapo, perder el marco (¿quién salvará lo público?)

A veces, uno piensa que la izquierda no solo ha perdido por el camino gran parte de su discurso, sino también la sagacidad política. Decía Jesucristo a sus discípulos que, para propagar su palabra, debían ser “puros como palomas y astutos como serpientes”. Es este un consejo que quienes intentamos ser honestos no podemos perder nunca de vista. La izquierda, y ese centro llamado PSOE, quizá no sean muy puros; pero sin duda no son astutos. Lo expondré mediante la disputa más tediosa de la semana (discúlpenme): el pin parental.