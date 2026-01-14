Entran en vigor precios más altos de entradas al Louvre para visitantes no europeos [Fr]

Ciudadanos estadounidenses, británicos y chinos, entre los visitantes extranjeros más numerosos del museo, se verán afectados, al igual que turistas de países más pobres. Los sindicatos del Louvre han denunciado esta política como "impactante filosófica, social y humanamente" y han convocado una huelga por el cambio, entre otras quejas. El Louvre comenzó a cobrar a visitantes de fuera de la UE 32 € (37 dólares) por la entrada el miércoles, un aumento del 45% respecto al precio anterior de 22 €, afectando a turistas de EE. UU., Reino Unido, Chin