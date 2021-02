Entramos en ‘Canarias 50’, el cuartel inundado de Las Palmas donde se hacinan los inmigrantes en tiendas  

La carpa dormitorio está totalmente inundada. Decenas de inmigrantes, de madrugada, caminan con chanclas. No duerme nadie. Canarias 50 es una vieja base militar en desuso habilitada para albergar a inmigrantes, que proceden en su mayoría de Marruecos y llegados a las costas canarias. Un antiguo campamento que va camino de convertirse en un polvorín.“Todo el mundo se quiere ir. No hay calefacción, la lluvia nos ha inundado, nos duchamos con agua fría y la comida es mala. La gente está muy nerviosa. No estamos bien”, resume uno de los marroquíes