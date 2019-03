Entradas desorbitadas, reservas canceladas: Eurovisión 2019, una estafa  

Si el año pasado las entradas más baratas de la final eran 35 euros este año la cosa no debía andar muy lejana. ¡Juas! La sorpresa fue mayúscula al descubrir que por menos de 85 euros no había ni venda ni vendo, y hablamos de los ensayos de la semifinal. Para la final, la cosa no bajó de 281 euros, y algunas entradas de las más económicas, si es que se pueden llamar así, no salieron a la venta.