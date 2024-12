La Organización Mundial de la Salud recomienda que los jóvenes no dediquen más de dos o tres horas diarias al sedentarismo. Sin embargo, los adolescentes de todo el mundo dedican una media de 8 a 10 horas diarias a actividades sedentarias, según un estudio multinacional publicado en el número del 29 de noviembre de 2024 de la revista International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.