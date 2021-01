Entérate Almeida, la gente sí distingue

La lección que todos deberíamos haber aprendido de la pandemia era la necesidad de fortalecer la Sanidad Pública. No solo no se ha hecho, sino todo lo contrario y encima tenemos que aguantar que el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, salga con un desparpajo tan grande como su cara a decirnos: "La gente no va a distinguir", para justificar la privatización del proceso de vacunación. Claro que distinguimos. Y nos importa y mucho. Porque es nuestro dinero el que se está dando al sector privado, y porque la asistencia sanitaria es un derecho