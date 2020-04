Enfermero remueve conciencias: por qué no le gustan los aplausos a los sanitarios

Soy enfermero en activo, y tengo dos cosas que decir: 1.- Me molestan los aplausos 2.- No quiero una paga extra por todo el tema del COVID-19. Este enfermero tilda de “vacíos e hipócritas” estos aplausos porque “muchos de los que aplaudís sois los mismos que votáis a aquellos que destrozan la sanidad, que nos obligan a participar en la rueda injusta y amoral de las bolsas de trabajo o que directamente están despidiendo a los compañeros que ya no necesitan”.