Energía renovable para tu casa/trabajo en 5 minutos

Hace unas semanas me puse a buscar una lista de empresas de energía limpia para convencer a amigos/familia de hacer el cambio. Resulta que el gobierno publica una lista muy completa, pero para simplificar la cosa acabé filtrando por las que: 1., solo venden luz 100% renovable y 2., permiten hacer el alta online. Tiene su trabajo visitar cada web, etc. Espero que os sirva. La lista tiene precios. No he incluido cooperativas: son muy buena opción pero el proceso es más complicado.