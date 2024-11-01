·
·
Eneko Goia: «Hemos entrado ya en el invierno demográfico y necesitamos afrontar el reto sin miedo»
El alcalde de San Sebastián advierte del cambio profundo que vivirá la ciudad y defiende la inmigración como motor de diversidad y futuro
demografia
inmigración
san sebastian
politica
10 comentarios
#3
Mark_
Me imagino a esa parejita hetero joven, digamos 26 o 28 años, con dos trabajos donde él trabaja en un restaurante 12 horas (media jornada) por 1200 euros y ella en un bar de copas, 6 horas jueves, viernes, sábado y domingo a 8 euros, en un sobre (como me pagaban a mi), buscando un alquiler que puedan pagar entre los dos cerca del trabajo, que estará en el centro de la ciudad, y el piso de dos dormitorios les sale a 900 euros...

...y echar números: la guarde, la ropita del crío, coche para ir…
...y echar números: la guarde, la ropita del crío, coche para ir…
4
57
#4
Dragstat
#3 ya no querer, poder. Por eso se traen inmigrantes. Al menos este alcalde entiende lo que se avecina, la mayoría de los políticos como el que oye llover.
0
19
#8
Mark_
#4
se traen inmigrantes por el mismo motivo que se han traído siempre: porque los españoles ya no queremos recoger patatas en un campo, ni fresas en un invernadero, y últimamente echar 12 horas en un restaurante de mala muerte cuyo dueño te dice que "esto es un barco en el que remamos todos" o "somos una familia" para luego pagarte el 70% del sueldo en B y que encima tengas que dar gracias.
En este país no nacen más niños porque cualquier pareja, española o no, sólo ve dos…
0
11
#5
diablos_maiq
#3
¿Elon Musk?
0
10
#6
Mark_
#5
no, creo que a ese señor no le pasaron las cosas que hemos vivido los demás.
0
11
#10
diablos_maiq
#6
por eso quiere tener (y tiene) muchos hijos
0
10
#9
Esku
#3
Los de aquí seguro que no.
0
7
#7
SegarroAmego
Sin duda la solución al invierno demográfico es la inmigración. Y lo que necesita San Sebastián ahora mismo es diversidad y multiculturalidad.
Ni él mismo se cree las gilipolleces que dice
2
24
#1
Dene
Mientras sigue promocionando el turismo y la gentrificación....
0
13
#2
diablos_maiq
Para ser invierno hace un calor de la hostia
0
10
