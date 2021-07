Encuesta trampa sobre discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales Obliga a marcar 3 aspectos positivos para avanzar cuando no hay ninguno

Encuesta del Ministerio de Derechos Sociales de España. Nada más empezar obliga a marcar 3 aspectos positivos de un listado y sino no deja avanzar con la encuesta. Colectivos como los TEA, autistas, Asperger, tourette... no tenemos absolutamente nada público y pese a ser el colectivo con mayor % de desempleo carecemos de adaptaciones ni siquiera en procesos públicos de empleo. ¿Cómo vamos a marcar aspectos positivos que ponen en una lista cerrada cuando no se cumple ninguno? Y así muchos otros colectivos