Encuesta: la mayoría de los israelíes temen no poder viajar al extranjero mientras crece la ira mundial (Eng)

A medida que aumentan los incidentes antiisraelíes, el 56% afirma temer no poder viajar al extranjero; el 67% de los israelíes no siente que el gobierno les represente, el 62% desea un acuerdo global de alto el fuego y secuestro.
Cualquier queja de los bocsetarras, que vengan a hablar con mi abogado, bastardos.
PUES TENDRÁN QUE SALIR LOS ISRAELIES A MANIESTARSE, PRENDER FUEGO A TEL AVIV Y HACER HUELGAS QUE PARALICEN EL PAIS.
El mundo está loco!!!
PP Vox han estado apoyando a esta escoria recordémoslo constantemente, que estos hijos de puta van a empezar a cambiar el discurso muy pronto
AYUSO SIONISTA solo por adoptar posiciones anti Sánchez
"Otra encuesta del Instituto para la Democracia de Israel señala que el 67% de los israelíes "no están en absoluto preocupados" o "no están tan preocupados" por los informes sobre hambruna y sufrimiento entre la población palestina en Gaza, mientras que el 31% asegura estarlo. Cabe recordar que el 20% de los ciudadanos de Israel son palestinos, franja en la que
No todos los israelies piensan como Netanyahu.
Sería como decir que todos los españoles pensamos como Pedro Sanchez
Estamos ya en esa fase de control de daños que implica echarle la culpa a Natanyahu para salvar a Israel? Y los secuestrados?