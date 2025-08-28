edición general
27 meneos
28 clics

Encuesta: la mayoría de los israelíes temen no poder viajar al extranjero mientras crece la ira mundial (Eng)

A medida que aumentan los incidentes antiisraelíes, el 56% afirma temer no poder viajar al extranjero; el 67% de los israelíes no siente que el gobierno les represente, el 62% desea un acuerdo global de alto el fuego y secuestro.

| etiquetas: israel , turistas , israelís , turismo , gaza , ira
22 5 0 K 305 actualidad
29 comentarios
22 5 0 K 305 actualidad
Comentarios destacados:        
Jaime131 #2 Jaime131
La mayoría de los palestino temen no poder viajar al extranjero porque podrían estar muertos.
22 K 226
Premutos73 #9 Premutos73
#2 La mayoría de los palestinos temen no poder viajar a un punto de reparto de comida por miedo a que un francotirador israelí les pegue un tiro.
15 K 149
smilo #4 smilo
Ojala se les prohiba la entrada a todos los paises.
7 K 74
sotillo #11 sotillo
#4 ¿Quién quiere carniceros revienta niños sueltos por la calles donde pasean sus hijos?
5 K 67
#19 omega7767
#11 ¿o que te disparen mientras estás en la cola de la panadería?
2 K 33
Castigadordepagascalers #5 Castigadordepagascalers *
Recordad que la escoria derecharra española y catalana del 3% son prosionistas y por tanto estamos en nuestro derecho de aplastarles la cabeza y expropiarles por el bien de la humanidad y la biosfera. :-D

Cualquier queja de los bocsetarras, que vengan a hablar con mi abogado, bastardos. :popcorn:
4 K 53
#10 gauargi
#5 curioso que VOX sea fascista y sionista a la vez. Como pudieron acertar tanto los Monty phiton
2 K 32
#23 lameth
#10 No es curioso. Es la misma ideología, y yo pienso que una vez queden ellos solos, lo decidirán a ostias a ver cual sobrevive. En plan el último en pie y tal. Pero primero eliminar al resto.
0 K 10
#20 omega7767
#5 y que calladitos están sobre ello
0 K 11
a69 #1 a69
Pobrecillos
2 K 34
fareway #3 fareway
#1 Enternecedor.
0 K 14
#24 LunaTiko *
#1, #3 Efectivamente. Si tanto les preocupa, ya tardan en empezar a hacer protestas serias en Tel Aviv. A quemar contenedores y plantar cara al régimen genocida. Si pretenden hacerlo con manifestaciones pacíficas... ejem, es Israel, sus líderes solo entienden otro lenguaje mas bélico. Israel genocida.
0 K 7
#26 LunaTiko
#13 A eso me refiero en #24: Si no quieren que metan a todos en el mismo saco, que se levanten contra Netanyahu, pero en serio. 67% no se sienten representados por él, y mientras tanto se comete genocidio tranquilamente.

PUES TENDRÁN QUE SALIR LOS ISRAELIES A MANIESTARSE, PRENDER FUEGO A TEL AVIV Y HACER HUELGAS QUE PARALICEN EL PAIS.
2 K 22
Sandilo #27 Sandilo
#1 De los creadores de “No todos los vascos llevan metralleta” llega, “todos los israelís son culpables”.
0 K 5
Kantinero #7 Kantinero *
Coño, el mundo está contra nosotros!!!
El mundo está loco!!!
PP Vox han estado apoyando a esta escoria recordémoslo constantemente, que estos hijos de puta van a empezar a cambiar el discurso muy pronto
AYUSO SIONISTA solo por adoptar posiciones anti Sánchez
2 K 31
sotillo #14 sotillo
#7 AYUSO SIONISTA solo por adoptar posiciones anti Sánchez ¿Pero qué dices? Ayuso es sionista por qué presume de ello, igual que el carcamal de su alcalde
1 K 22
security_incident #18 security_incident
#7 El mundo es Jjjjjjjjjamas
0 K 18
Cosmos1917 #12 Cosmos1917
#8 www.descifrandolaguerra.es/que-piensan-los-israelies-gaza-y-netanyahu-

"Otra encuesta del Instituto para la Democracia de Israel señala que el 67% de los israelíes "no están en absoluto preocupados" o "no están tan preocupados" por los informes sobre hambruna y sufrimiento entre la población palestina en Gaza, mientras que el 31% asegura estarlo. Cabe recordar que el 20% de los ciudadanos de Israel son palestinos, franja en la que

…   » ver todo el comentario
2 K 22
#29 fremen11
Pues que derroquen a su gobierno genocida
1 K 16
#21 omega7767
#8 lo poco visto hasta ahora, es que en su mayoría están muy de acuerdo con la "invasión"
1 K 14
Sandman #25 Sandman
Bueno, están en su 'tierra prometida', paraíso de Yahvé, ¿para qué querrían ir a otro lugar más impuro?
0 K 13
sotillo #13 sotillo
Sería como decir que todos los españoles piensan como el pp y Vox , ya que hablamos de joder el mundo pongamos las similitudes más acordes
0 K 12
ingenierodepalillos #17 ingenierodepalillos
#13 A mi me daba vergüenza ser español cuando el trío de las Malvinas nos metió a buscar “armas de destrucción masiva”.
2 K 27
sotillo #28 sotillo
#17 A mi me da vergüenza que los israelíes vengan a competir a mi país
0 K 12
Urasandi #6 Urasandi
Pues bien que quieren viajar y establecerse en Gaza.
0 K 11
alcama #8 alcama
#6

No todos los israelies piensan como Netanyahu.
Sería como decir que todos los españoles pensamos como Pedro Sanchez
1 K -13
security_incident #15 security_incident *
Me cuelgo de #6 para responder a #_8 Tienes razón. Solo el 82% de los israelíes apoyan el genocidio y la limpieza étnica.

Estamos ya en esa fase de control de daños que implica echarle la culpa a Natanyahu para salvar a Israel? Y los secuestrados?
0 K 18
MoussaZy #16 MoussaZy
Nadie en su sano juicio daría servicios a unos asesinos sádicos.
0 K 10
#22 Borgiano
Hoy no ceno
0 K 7

menéame