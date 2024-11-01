Encuentran a un perro con heridas graves en Torrevieja por un collar de púas incrustado en el cuello

La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 78 años como presunto responsable de un delito de maltrato animal después de que su perro fuera localizado deambulando por la vía pública de Torrevieja con heridas graves provocadas por el uso prolongado de un collar de castigo con púas. El perro se encontraba en muy mal estado, debiendo ser trasladado a una clínica veterinaria para recibir atención urgente. La investigación se inició el pasado 13 de abril, tras la denuncia de los trabajadores de un albergue municipal de Torrevieja...