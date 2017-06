Después de una refrescante ducha, un buen desodorante que no te abandone. Aunque el primer desodorante se comercializó en Filadelfia en 1888 con el nombre de Mum y el primer antitranspirante en 1903 con el de Everdry, estaréis de acuerdo conmigo que esto del olor corporal es tan viejo como el sudor. Así que, no es de extrañar que los pulcros egipcios ya tuviesen su particular desodorante.