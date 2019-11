La encargada de elegir a James Bond, en contra de una 007: “Ian Fleming no creó una mujer espía”

Debbie McWilliams es la directora de casting de 13 películas sobre el espía británico: "Siempre hay un mantra en mi trabajo, dejando a James Bond aparte, que es preguntarse si un papel podría estar interpretado por una mujer o por alguien que no fuera un hombre blanco de clase media, y preguntarnos cómo podemos ser más abiertos. Pero es cierto que, para mí, esa idea de la corrección y la escritura preescrita no me gusta, creo que cercena la libertad. Sin embargo, creo que en este momento tenemos una oportunidad para ser más diversos."