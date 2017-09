Encarcelan en San Petersburgo a una turista sevillana por robar un neceser en el aeropuerto

La mujer se encontró un neceser, preguntó si era de alguien y al no aparecer la dueña se llevó varios objetos de su interior, valorados en unos 100 euros. Según su hija, permanecerá en prisión al menos dos meses, hasta que se celebre el juicio, acusada de un delito de robo. "Mi madre no ha matado a nadie", denuncia su hija, que critica que no ha recibido ayuda del Ministerio del Interior.