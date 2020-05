Las empresas con presencia en paraísos fiscales finalmente sí podrán tener ayudas del gobierno español (cat)

Finalmente, las empresas que tengan filiales en paraísos fiscales sí podrán ser beneficiarias de las ayudas para acceder a los ERTE. En cambio, las que tengan directamente la sede fiscal a los paraísos fiscales, no. El estado español, pues, no sigue el ejemplo de Francia, Dinamarca y Polonia, países que decidieron que las empresas que tuvieran filiales, o las sedes, paraísos fiscales, no podrían recibir las ayudas.