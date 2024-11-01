Las empresas frenan la producción de vehículos eléctricos y despiden a miles de trabajadores (ENG)

En las últimas semanas, los fabricantes de automóviles y otras empresas del sector automovilístico están retirando sus inversiones en vehículos eléctricos (VE), lo que incluye el despido de trabajadores en varios estados. Estas medidas se producen a raíz de la ley One Big Beautiful Bill Act, impulsada por los republicanos, que derogó los incentivos para que los consumidores compraran coches eléctricos. GM, en particular, tiene previsto despedir a 1200 trabajadores de su planta de Detroit y a otros 550 de su planta Ultium Cells en Ohio.
Dentro de unos años veremos las ciudades chinas llenas de coches silenciosos como si fueran del año 3.000 (ya empieza a verse) mientras en occidente no nos llega para comprar eléctricos por culpa de los aranceles.
Beijing, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, aunque hay más. Algunas ciudades tienen (muy pocas) hasta un 50% de electrificación.
Y todos sabemos que ninguna red eléctrica soporta tantos coches cargando, y menos la suya que es muy atrasada.
A menos que los pobres y atrasados empecemos a ser nosotros...
Yo tengo un híbrido enchufable y no vuelvo al diesel ni harto birra, puedo pasarme meses sin repostar.
A la gente no le importó que si no hacías más de X km al año realmente fuera más caro tener diesel que gasolina y con los eléctricos va a pasar lo mismo.
La realidad de la industria occidental es que se va por el sumidero. La globalización no era más que reducir costes fabricando donde sea más barato y no tiene vuelta atrás, por más que quieran poner barreras de nuevo.
O se explotan colonias o se tienen las mismas condiciones laborales por pura competencia.
Si no se venden. Han pensado en subir los sueldos ?
Ps: en USA han subido pero parece que no lo suficiente. Aqui en europa del este tambien pero el resto estancada mas de 20 años
Recientemente ha llegado un vehículo a Europa que es el ByD Surf eléctrico, creo que se llama así. Su precio sin ayudas es de 18.900€ aprox.
Ahora vienes y dices, no soy muy patriota. Cuál es el coche más barato que sea europeo? Dacia Spring que anda por el mismo precio.
Creo que en equipamiento los chinos van igual o un poco mejor. Aparte que en el sector barato nadie gana mucho. Y por cierto, el 90% de las… » ver todo el comentario
