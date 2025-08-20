edición general
Los empresarios de Picos de Europa se quejan de la alerta de incendios: «Una alarma innecesaria»

Desde Incatur piden a medios de comunicación y a instituciones que transmitan información «rigurosa y contrastada», evitando generar «alarma innecesaria que repercute directamente en la economía local, en la imagen del destino y en el sustento de numerosas familias que dependen del turismo». Aseguran que, en total, distintos alojamientos de la comarca suman ya más de una veintena de cancelaciones en plena temporada alta, lo que supone pérdidas económicas directas y un fuerte perjuicio para la imagen del destino.

6 comentarios
pitercio #3 pitercio
Demasiado poco pasa.
0 K 12
sotillo #1 sotillo
Si, lo mismo que pensó Mazon, Mañueco y toda la tropa
0 K 11
Wachoski #6 Wachoski
#1 Desconozco ahora mismo el estado de la zona señalada,... pero si que puedo decir que cuando cruzas el Negrón,... Asturias es diferente sin duda. Y espero que siga siendo así.
0 K 7
Uda #4 Uda
Gilipollas
0 K 9
Libelulo #2 Libelulo
Que se jodan.
0 K 7
Yuiop #5 Yuiop
Sólo les importa el dinero.
0 K 7

