Los empresarios de Picos de Europa se quejan de la alerta de incendios: «Una alarma innecesaria»

Desde Incatur piden a medios de comunicación y a instituciones que transmitan información «rigurosa y contrastada», evitando generar «alarma innecesaria que repercute directamente en la economía local, en la imagen del destino y en el sustento de numerosas familias que dependen del turismo». Aseguran que, en total, distintos alojamientos de la comarca suman ya más de una veintena de cancelaciones en plena temporada alta, lo que supone pérdidas económicas directas y un fuerte perjuicio para la imagen del destino.