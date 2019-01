El empresario con mil riders en nómina que reparte para Just Eat: "Si están contentos, el servicio será mejor"

MissionBox es una startup sevillana de repartidores que, a diferencia de Glovo o Deliveroo, los tiene en nómina y no como autónomos. Nació en 2016 y un año después llegó a un acuerdo con Just Eat para proporcionarle repartidores. Ya son más de 1.000. ¿Es rentable tener una empresa de reparto contratando a los trabajadores? Su fundador asegura que, al no hacer marketing y servir de subcontrata a grandes empresas, sí. Esto pondría en duda el modelo de Glovo y Deliveroo...