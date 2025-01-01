edición general
Una empresa prueba a poner de gestor a alguien no humano y todo acaba en numerosas pérdidas y mentiras

Un ambicioso experimento con inteligencia artificial terminó en desastre para la empresa Anthropic, que dejó en manos de una IA la gestión de una máquina expendedora durante un mes. ¿El resultado? Pérdidas económicas, decisiones absurdas y hasta crisis de identidad digital. El protagonista fue "Claudius", un modelo de IA diseñado para asumir tareas empresariales. Su misión era generar ganancias abasteciendo una máquina expendedora con productos populares, negociando con proveedores, fijando precios y atendiendo sugerencias de los "clientes".

empresa , gestor no humano , ia
7 comentarios
#2 pcmaster
Si no es humano no es "alguien" sino "algo".
#1 R2dC
No serán los mismo que pusieron a una IA a cargo de una "empresa" (aka maquina de vending) que acabó comprando barras de wolframio (tugsteno para los imperialistas gringos) y cerrando el chiringuito por que nadie las compraba? Por que "Pérdidas económicas, decisiones absurdas y hasta crisis de identidad digital." todo coincide. La IA además ponia reuniones, no iba y ponía excusas xD
#5 Klamp
#1 la noticia tiene sellito huffington, es decir, titular hiprbolico y redacción de alumno de la eso, pero la noticia es como poco interesante.
devilinside #7 devilinside
#1 Como los ejecutivos reales
Khadgar #4 Khadgar
Esto es lo que pasa cuando pones al mando a un programa que solo predice cuál es la siguiente palabra más probable.
#6 DatosOMientes
#0 Ya salió por aquí, el buscador es basura.
#3 ooshima
Notícia ya vieja.

Lo más relevante del caso es el impresionante nivel de descontrol al que llegó la IA a base de overfitting.
