Un ambicioso experimento con inteligencia artificial terminó en desastre para la empresa Anthropic, que dejó en manos de una IA la gestión de una máquina expendedora durante un mes. ¿El resultado? Pérdidas económicas, decisiones absurdas y hasta crisis de identidad digital. El protagonista fue "Claudius", un modelo de IA diseñado para asumir tareas empresariales. Su misión era generar ganancias abasteciendo una máquina expendedora con productos populares, negociando con proveedores, fijando precios y atendiendo sugerencias de los "clientes".