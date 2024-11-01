edición general
Empresa china desarrolla nuevo sistema que extrae helio con un 99.99997% de pureza desde gas natural con apenas 0.05% de concentración

El helio ultrapuro es irremplazable para muchas industrias, pero lograr niveles de pureza extremos era difícil. Vacree Technologies, empresa china de tecnologías criogénicas y de vacío, logró extraer helio a una pureza del 99,99997% (grado 6N9) directamente de fuentes con bajo contenido del gas. El proceso combina varias etapas: deshidrogenación catalítica, separación por membranas, adsorción por oscilación de presión y refinamiento a temperaturas ultra-bajas, y fue validado por organismos independientes como solución de nivel internacional.

#2 elfin
Cuando se den cuenta en menéame que los chinos son ultra capitalistas dejarán de ser portada sus proezas.
Gry #4 Gry
#2 Yo pensaba lo mismo hasta que me enteré de que el 80% de sus empresas por capitalización bursátil están participadas por el Estado.
#6 Abril_2025 *
#4 Poco me parece, yo te diría que son el 100%

Se hace raro que el gobierno chino no meta a un enchufado del partido en el consejo de administración de una empresa gigante, si lo hace con todas las medianas-grandes que pilla.
sotillo #1 sotillo
Helio aquí lo que hacen los chinos
LoboAsustado #3 LoboAsustado
Si ademas lo separan por isótopos , lo bordan.
#5 Abril_2025
Mi enhorabuena a ecoinventos.com por ser los únicos en todo el planeta que se meten en las webs de estas empresas a repetir su publicidad hacerse eco de los grandes avances que nos anuncian y que son tan impactantes que no salen ni en los periódicos chinos.

Eso sí, un pelín tarde chicos, que la noticia es del uno de mayo.
