El helio ultrapuro es irremplazable para muchas industrias, pero lograr niveles de pureza extremos era difícil. Vacree Technologies, empresa china de tecnologías criogénicas y de vacío, logró extraer helio a una pureza del 99,99997% (grado 6N9) directamente de fuentes con bajo contenido del gas. El proceso combina varias etapas: deshidrogenación catalítica, separación por membranas, adsorción por oscilación de presión y refinamiento a temperaturas ultra-bajas, y fue validado por organismos independientes como solución de nivel internacional.
Se hace raro que el gobierno chino no meta a un enchufado del partido en el consejo de administración de una empresa gigante, si lo hace con todas las medianas-grandes que pilla.
repetir su publicidadhacerse eco de los grandes avances que nos anuncian y que son tan impactantes que no salen ni en los periódicos chinos.
Eso sí, un pelín tarde chicos, que la noticia es del uno de mayo.