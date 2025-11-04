edición general
El empleo crece en 141.926 personas en octubre pese al fin de la temporada estival

El paro registrado se anota un aumento de 22.100 desempleados, un alza más moderada de lo habitual en este mes. El empleo ha vuelto a aguantar el tipo y el fin de la temporada veraniega no ha pasado factura al mercado de trabajo. La Seguridad Social ha contabilizado en octubre 141.926 nuevas afiliaciones de ocupados registrados en el sistema. Esto supone la cifra más alta en ese mes en la serie histórica, salvo el registro de 2021, año de recuperación de la pandemia, que no se suele contar por su excepcionalidad.

sotillo
Nada que no pueda joder la derecha a poco que encuentre al que pueda hacer
#5 Jodere
#2 Dirán que hay menos parados, pero mucho mas quietos. xD
Gry
#2 Culparán a la Herencia RecibidaTM
Findeton
¿Pero no era que la IA iba a sustituir todos los trabajos? PD: Buena noticia.
#8 Borgiano
#1 En realidad el paro ha subido en 22.101 personas, pero eso no te lo va a contar Lo País.
Andreham
#1 Bueno, eso es lo que dicen los neoludistas, pero ellos no dicen que en el tercer trimestre de 2025 lo fuera a hacer.

Por otro lado, ahí tienes las noticias de un montón de grandes empresas despidiendo a 30k de personas. Así que, no sé, "todos" aún queda pronto, pero por algo se empieza.
#4 tyrrelco
Me da en la nariz que una pola de profes se ha vuelto a incorporar..
#6 Jodere
#4 Los profes se incorporaron en Septiembre todos.
#7 tyrrelco
#6 Sí, lo he intentado borrar al darme cuenta de que era octubre de lo que hablaba.
#3 Alberto_meneame
Como no va a subir si los salarios son muy bajos comparados con lo que ha subido de precio todo?
#10 jjmf
Salió la EPA la semana pasada si no me equivoco. Ha aumentado la población y subió el número de personas empleadas aunque también subió el número de parados (aún así buena noticia porque en datos destacionalizados bajaron los parados).
