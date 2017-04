Un empleado de Uber se suicida y su viuda culpa al estrés de trabajar en esa compañía

El pasado mes de agosto de 2016 se quitó la vida Joseph Thomas con un disparo, tras cinco meses trabajando en Uber. Su viuda, Zecole Thomas, mencionó en declaraciones a The San Francisco Chronicle que su esposo cambió de manera drástica al trabajar en Uber: “ya no era el mismo, su personalidad cambió”. La viuda asegura que trabajar en esa compañía no solo era extremadamente estresante para su esposo, sino que también lo obligaba a enfrentarse constantemente a comentarios racistas, debido a que era afroamericano.