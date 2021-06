Emilio Grandío: “Gran Bretaña tuvo un papel crucial en el mantenimiento de Franco”

Entrevista a Emilio Grandío Seoane,autor de Hora Zero. La inteligencia británica en España durante la Segunda Guerra Mundial en la que nos narra en detalle cómo obraron la diplomacia británica y los cientos de agentes que trabajaban en suelo español on her Majesty’s secret service en los años del hambre, en un país destruido, cuando la División Azul luchaba en Rusia y cuando la represión franquista era más dura.