Emilio Calatayud: ¿Son los jóvenes culpables de la segunda ola? No. Son los políticos y la Policía

XL. ¿Nadie lo ha hecho bien? E.C. Ni la Policía. Hay muchas ciudades con botellones y cachondeos. Todos sabemos dónde se hacen los botellones. ¿Cómo no ha actuado con más contundencia la Policía? Hemos fallado todos. XL. Los jóvenes tienen menos miedo de contagiarse. E.C. Claro. Los chavales son inconscientes, pero no todos. Y también son irresponsables los no jóvenes, porque los que salían en un vídeo de una discoteca de Marbella escupiendo whisky eran adultillos con pasta.