Emergencias recuerda a los habitantes de Florida que “no disparen al huracán”  

El estado de Florida se enfrenta este fin de semana a, al menos, dos peligros: el huracán Dorian y miles de vecinos con armas de fuego. Lo que es peor, teniendo en cuenta que hablamos de Florida, el Lepe de EE.UU., no se descarta que alguno dispare contra el huracán. El 911 ha recordado a los vecinos de gatillo fácil que no es una buena idea disparar al huracán: “Recordamos a los residentes en Florida que no abran fuego contra el Huracán Dorian”, publica el servicio de emergencias en su Twitter.